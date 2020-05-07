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اقتصاد

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

الخميس 07/مايو/2020 - 02:22 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لجميع المؤشرات، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 550.363 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 10176 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 11678 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3903 نقاط.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 1154 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 730 نقطة.

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