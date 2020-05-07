بالصحة والفريضة.. متى يصوم طفلك.. وأنظمة غذائية لتعويض جسمه

اكد الدكتور سامح عبدالمنعم استشاري طب الأطفال بمستشفيات هيئة الشرطة، ان السن المناسب لصيام الأطفال لا يقل عن 10 سنوات، وتحدث عن الأطعمة التي يجب أن يتناولوها خلال فترة السحور والإفطار، مؤكدا أهمية إتباع تلك التعليمات حتى لا تتأثر بنية الطفل.





ورغم أن الصوم فريضة لا تحتاج إلى علة ولكن التدريب المبكر للأطفال على الصوم قد يفيد أجسادهم صحيا بحرق الدهون الزائدة، خاصة الصيام المتقطع الذي يساعد على استهلاك السكريات بما له من فوائد متعددة، كما أن التزام الطفل بالصوم وتجمع العائلة وقت الإفطار له أثر كبير في بناء شخصية مسئولة وتكوين نفسي متزن.





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وشدد د. سامح عبدالمنعم، على عدم إجبار الأطفال على الصيام خلال رمضان، مشيرا إلى أن السن المناسب لإتمام ساعات الصيام يبدأ من 10 سنوات إلى 12 عام حسب البنية الجسمانية والحالة الصحية لكل طفل تفاديا للمتاعب لأن الصيام بلا اضرار صحية على الإنسان السليم بإستثناء الإنهاك الزائد و الجفاف و لكن يرجى توخى الحذر مع حالات الأمراض المزمنة





وأكد عبدالمنعم، ضرورة تناول الأطفال الغذاء الصحي المتوازن والطازة أثناء وجبة الإفطار والسحور وشرب الكثير من المياه على فترات متباعدة حتى وقت الإمساك.





وحول وجبة السحور، نصح استشاري طب الأطفال بتأخيرها ويفضل أن تحتوى على التمر كمصدر للسعرات الحرارية وأطعمة غنية بالبوتاسيم مثل: الموز والمشمش للتقليل من العطش فترة الصوم.



