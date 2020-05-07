ماذا قال وزير الرياضة عن عودة الدورى.. اتحاد الكرة يجيب

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن الكواليس التي دارت بين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وذلك على هامش حفل الإفطار الذى أقيم أمس الأربعاء فى مقر الاتحاد بالجزيرة .
قال المصدر ذاته إن جلسة الوزير مع أعضاء اللجنة الخماسية تصدر خلالها الحديث عن عودة النشاط الرياضى وأن القرار الأول والأخير فى يد الدولة ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الصحة.
أضاف: وزير الرياضة قال لمسئولى اللجنة الخماسية المؤقتة فى الجبلاية أن القرار سيادي ليس فى يد الجبلاية أو وزارة الشباب والرياضة مشيرا إلى أن الجميع جاهزون فى حال صدور قرار حكومي بعودة الدورى الممتاز.
وقامت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أمس الأربعاء بصرف الموظفين فى اللجان والإدارات الساعة الواحدة ظهرا قبل موعدهم الرسمى من أجل الوقوف على مراسم استقبال وزير الرياضة.
يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضي حتى منتصف شهر مايو الجارى من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.