ماذا قال وزير الرياضة عن عودة الدورى.. اتحاد الكرة يجيب

قال المصدر ذاته إن جلسة الوزير مع أعضاء

وقامت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة

عمرو الجنايني

أمس الأربعاء بصرف الموظفين فى اللجان والإدارات الساعة الواحدة ظهرا قبل موعدهم الرسمى من أجل الوقوف على مراسم استقبال وزير الرياضة.