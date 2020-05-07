هبة عوف: الناس لديها معلومات خاطئة عن الشجاع الأقرع.. فيديو

قالت الدكتورة هبة عوف، الداعية الإسلامي، أستاذ التفسير جامعة الأزهر، إن الكثير من الناس لديهم معلومات خاطئة عن الشجاع الاقرع، مشيرا إلى أن الأمر ليس بوجود الشعر او خلافه.
وتابعت عوف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الاقرع من القارعة وهى المصيبة التى تحدث للعبد، جراء ضربات هذا الثعبان".
حقيقة وجود عذاب القبر
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن عذاب القبر ورد في القرآن والسنة، مضيفا: "هناك ناس تخوف من عذاب القبر بتفاصيله.
وأضاف مستشار المفتي أن هناك نعيما داخل القبر، كما يوجد العذاب، لكن التفاصيل جاءت في السنة قليلة، قال- تعالى-: "فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ".
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عذاب القبر موجود ، مشيرا إلى أن عذاب القبر أمر نصدقه .
وأوضح أمين الفتوى، أن حديث الثعبان الأقرع ووجوده في القبر ضعيف، لكن هناك اعتقاد عند أهل السنة والجماعة بثبات ووجود عذاب القبر، مستشهدا بقوله تعالى " النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا.
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