AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

من الأفضل ميدو أم محمد صلاح.. عمرو زكي يجيب.. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 08:20 م
عمرو زكي
عمرو زكي
Advertisements
هاني حسين
قال عمرو زكي، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه يفتخر بـ تجربة محمد صلاح الاحترافية ووصوله للعالمية .

ووجهت المخرجة إيناس الدغيدي سؤالا مباشرة لـ عمرو زكي، :" مين أفضل ميدو.. ولا محمد صلاح".

ورد عمرو زكي في حواره  في برنامج "شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :"  شخصية محمد صلاح قريبة من شخصية ميسي وهي شخصية هادئة، ومحمد صلاح حقق ما لم يستطع تحقيقه لاعب عربي او افريقي". 

برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سهير رمزي ضيفة الحلقة الرابعة من برنامج شيخ الحارة

عندي 46 سنة.. تامر هجرس: مش عايز أطبل لحد في الوسط الفني.. فيديو

صفية العمري: 3 فنانين ضربوني بجد في الأفلام.. فيديو

حمو بيكا ضيف إيناس الدغيدي في "شيخ الحارة والجريئة" .. الليلة

أحمد السقا بيغني أحسن منك.. حمو بيكا يسقط في فخ إيناس الدغيدي بعد مطالبته بالغناء ..فيديو

شيخ الحارة لـ حمو بيكا: أخبار الرقاصة إيه.. ورد فعل غريب من الأخير.. فيديو

ترشيحاتنا

قرار عاجل من محافظ القاهرة بإيقاف بناء العقارات الصادر لها تراخيص

وزير المالية: نتوقع نموا ٤.٢٪؜..وتخصيص دعم إضافي ١٠ مليارات جنيه للسياحة والطيران لمواجهة كورونا

بعد مقلب رامز مجنون رسمي .. تعرف علي سيارة حسن شاكوش وسعرها

بث مباشر.. الخشت يؤم المصلين في التراويح بمسجد عمرو بن العاص

بعد مد تعليق النشاط.. اتحاد الكرة يحسم جدل مصير الدوري الممتاز

رئيس الوزراء: حظر التجول من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا لنهاية شهر رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع كلبها اللولو.. منى ممدوح تتألق بإطلالة صيفية

بإطلالة رمضانية.. هنادي مهنى تتألق برفقة خطيبها أحمد خالد صالح

ماسحات حرارية وحواجز.. مدارس ووهان الصينية تتخذ إجراءات مشددة للوقاية من كورونا.. شاهد