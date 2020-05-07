من الأفضل ميدو أم محمد صلاح.. عمرو زكي يجيب.. فيديو

قال عمرو زكي ، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه يفتخر بـ تجربة محمد صلاح الاحترافية ووصوله للعالمية .





ووجهت المخرجة إيناس الدغيدي سؤالا مباشرة لـ عمرو زكي، :" مين أفضل ميدو.. ولا محمد صلاح".





ورد عمرو زكي في حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" شخصية محمد صلاح قريبة من شخصية ميسي وهي شخصية هادئة، ومحمد صلاح حقق ما لم يستطع تحقيقه لاعب عربي او افريقي".





برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.





يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.