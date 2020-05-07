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فن

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 14.. آسر ياسين ونيللي كريم يصرفان أموال عملية النصب

الخميس 07/مايو/2020 - 09:08 م
ب١٠٠وش
ب١٠٠وش
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محمد نحلة
بدأت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، تركت سكر التي تجسدها نيللي كريم الفندق الذي انتقلت اليه بعد عملية النصب وعادت الي المنزل مرة اخرى، بعدما صرفت أموالها.


وأغلب أفراد العصابة صرفوا الاموال التي حصلوا عليها بعد عملية النصب، وهاتف اسر ياسين نيللي كريم ليطلب مقابلتها ليخبرها انه كان يريد ان يستلف منها بعض الاموال ولكن يتفاجأ انها صرفت اموالها ايضا.


مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.


وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.


مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.
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