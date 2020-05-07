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أخبار العالم

السودان يقرر تمديد حظر التجول 3 أسابيع جديدة

الخميس 07/مايو/2020 - 09:26 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات السودانية، اليوم الخميس، تمديد حظر التجول في البلاد لمدة 3 اسابيع أخرى، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس الأربعاء، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 852 إصابة. 

فيما كشفت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 4 وفيات بسبب كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 49 وفاة. 

وأعلنت السلطات السودانية، إصابة أحمد هارون، رئيس الحزب الحاكم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، بفيروس كورونا، ونقله من محبسه إلى موقع للعزل الصحي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية السودانية، عقب تواتر تحذيرات من تفشي الفيروس بين الموقوفين في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم.
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