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ثقافة

الجمعية المصرية للكاريكاتير تقيم معرض "رمضانيات" الإلكتروني

الخميس 07/مايو/2020 - 11:14 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

تقيم الجمعية المصرية للكاريكاتير، والجمعية المغربية للكاريكاتير، وجمعية الكاريكاتير الكويتية، وموقع توميتو كارتون الأردني، أول معرض كاريكاتير إلكتروني بعنوان "رمضانيات"، تعرض الأعمال الفنية المشاركة في مقطع فيديو مدته 5 دقائق، يبث عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، ومنصات التواصل الإجتماعي.

يتناول المعرض من خلال لوحات كاريكاتيرية مبهجة المواقف الساخرة المرتبطة  بشهر رمضان المبارك، وتأثير فيروس كورونا على العادات والطقوس الرمضانية في مختلف الدول العربية، كما دعا الفنانون المشاركون عبر لوحاتهم إلي الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، كالبقاء في المنازل، والتأكيد على فكرة التباعد الإجتماعي، والمعرض تم إهداءه لجميع الطواقم الطبية في كل دول العالم، الذين هم خط الدفاع الأول أمام جائحة كورونا.

يضم المعرض 55 عملًا كاريكاتيريًا، ويشارك به 55 فنانًا، من 15 دولة عربية وأجنبية، من بينها مصر، الإمارات، السعودية، الأردن، الكويت، المغرب، العراق، لبنان، الجزائر، البحرين، تونس، ماليزيا، الهند، إندونيسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

يشرف على المعرض الفنانة آمنة الحمادي، والفنان فوزي مرسي، وفيديو المعرض مونتاج الفنان أيمن الغامدي.

 

الجمعية المصرية للكاريكاتير تقيم معرض "رمضانيات" الإلكتروني
الجمعية المصرية للكاريكاتير تقيم معرض "رمضانيات" الإلكتروني
الجمعية المصرية للكاريكاتير تقيم معرض "رمضانيات" الإلكتروني
الجمعية المصرية للكاريكاتير تقيم معرض "رمضانيات" الإلكتروني
الجمعية المصرية للكاريكاتير تقيم معرض "رمضانيات" الإلكتروني
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