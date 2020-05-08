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بين الناس

خوفا من الأمراض.. القمامة والصرف الصحى تحاصر الأهالى فى بشتيل الجيزة.. صور

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن محمود أحمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من طفح مياه الصرف الصحى وانتشار القمامة والحيوانات النافقة أسفل الكوبرى الدائرى بشتيل بمنطقة دائري أول سهم خلف نادي مركز شباب بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة لافتا أن السكان جميعا يعانون عند السير بهذه المنطقة.

ويقول فى رسالته: "على الرغم من تقدم الأهالي بالعديد من الشكاوى لمسئولى حى بشتيل لكن دون جدوى، ما يتسبب في انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الأمراض والأوبئة، ويطالب المواطنين سرعة التحرك ورفع تلال القمامة من تلك الأماكن حفاظا على سلامتهم وسلامة أولادهم من الأمراض".

 

للتواصل مع الشاكى : 01033337562

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

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