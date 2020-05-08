AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

8 سنن مستحبة يوم الجمعة

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:00 ص
8 سنن مستحبة يوم
8 سنن مستحبة يوم الجمعة
Advertisements
محمود ضاحي
ذكرت دار الإفتاء عبر صفحته على الفيسبوك متابعيها بأهم السنن التي يندب فعلها يوم الجمعة، مستشهدة بحديث النبى صلى الله عليه وسلم «من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها» رواه أحمد وأبو داود والترمذى عن أوس بن أوس الثقفى وقال حديث حسن.

وأضافت أن هناك 8 سنن يستحب فعلها يوم الجمعة استنانًا برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مؤكدة أن سنن الجمعة لها فضل كبير حيث تكون سببًا في الحصول على ثواب كبير من الله تعالى.

وأضافت الإفتاء، أن سنن يوم الجمعة هي: «الاغتسال والتطيب، ولبس أفضل الثياب، والتسوك -استخدام السواك-، والتكبير إلى المسجد، وكثرة الصلاة على النبي، وقراءة سورة الكهف، وتحري ساعة إجابة الدعاء، فضلًا عن السير ماشيًا بالأقدام.

وأضافت أن من سنن صلاة الجمعة تحري ساعة الإجابة، حيث فيه ساعة إجابة كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «خيرُ يومٍ طلعت عليه الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيه خُلِق آدمُ، وفيه أُدخل الجنَّةَ، وفيه أُخرج منها، ولا تقومُ السَّاعةُ إلَّا في يومِ الجمعة».

واستدلت على أن الإكثار من الصلاة على النبي من سنن يوم الجمعة بما ورد أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلاَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أوَ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سنن مستحبة يوم الجمعة.. فضل التبكير للصلاة وقراءة سورة الكهف

8 سنن يستحب فعلها يوم الجمعة

حالات يجوز لك فيها صلاة الجمعة في المنزل

8 سنن يستحب فعلها يوم الجمعة

8 سنن يستحب فعلها يوم الجمعة

8 سنن يستحب فعلها يوم الجمعة

ترشيحاتنا

الصحة تحسم الجدل حول تفشي فيروس كورونا بالمرحلة الثالثة.. فرق التقصي الوبائي كلمة السر

حمل الفيروس 49 يوما.. متعاف سعودي من كورونا يروي تجربته مع المرض

علاء مبارك يشيد بمسلسل البرنس ويوجه رسالة لـ أحمد زاهر.. شاهد

لليوم الثاني .. حمو بيكا يواصل تصدر تريند يوتيوب

مش عاوز اسمع صوتك نهائي.. بيان ناري من مرتضى منصور ضد ممدوح عباس

بلا مبرر.. أمريكي يطعن زوجته ويلقي برضيعته من فوق جبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب كوارث.. أطعمة ممنوع ذوبانها في الميكرويف

تعرف على فوائد تناول الخروب

إحصائية: ذوو البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة والوفاة بكورونا