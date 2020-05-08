الإفتاء توضح للمسافر على الطائرة كيفية تحديد موعد الإمساك والإفطار.. فيديو

رد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية على سؤال " كيف للمسافر على الطائرة أن يحدد موعد الإمساك والإفطار؟؟.





وأضاف مجدي عاشور ، خلال برنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة أكسترا نيوز، تقديم الإعلامى رامى رضوان أن الشخص الذي يركب الطائرة قبل غروب الشمس وبعد تحرك الطائرة لا يعرف هل المغرب اذن أم لا فعليه أن ينظر لـ قرص الشمس فأن غرب واختفى تمامًا يفطر، حتى ولو رجع القرص مرة ثانية فيحق أن يفطر.





وكشف عاشور أن عندما يرى الشخص بياض ينتشر فى السماء و هذا يكون وقت الفجر فيبدأ الصيام.





وفى سياق آخر قال أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السجائر عادة سيئة ومُحرّمة تهدم المال وتهلك البدن، ومن يشرب السجائر لديه 30 يومًا حتى يعود نفسه على ترك كل ما هو سيئ وخبيث واتباع كل ما هو طيب.





وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال « هل شرب السجائر ينقض الوضوء؟»، أن هناك بعض العلماء يقولون إن التدخين حرام وبعضهم يقولون أنه مكروه، فهو سواء أكان حرامًا أو ليس حرامًا فلا علاقة له بنقض الوضوء.