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منوعات

الممارسة الجنسية تنقل فيروس كورونا .. تفاصيل

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:59 ص
صدى البلد
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احمد شريف

كشف خبراء الطب أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر عبر الممارسة الجنسية والزوجية، حيث اكتشف العلماء أن العدوى الفيروسية وجدوها في السائل المنوي للراجل المتعافين من المرض.


وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية قام باحثون في الصين بتحليل عينات من السائل المنوي من 38 رجلًا ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 ووجد أن بعضهم يحمل العدوى الفيروسية بسائلهم المنوي.


وافادت الدارسة أن  واحد من كل ستة مرضى  كان لديه آثار للفيروس التاجي في السائل المنوي ، بما في ذلك أولئك الذين لم يعودوا مرضى.


 اعترف كبار خبراء الأمراض المعدية بأن النتائج "لم تكن مفاجئة" لأن فيروسات مثل Zika و Ebola موجودة في عينات السائل المنوي.


لم تثبت الدراسة الصينية أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عن طريق الجنس فقد أشارت فقط إلى أنه من المحتمل.


 لكن النتيجة دفعت الفريق إلى التحذير من أن الامتناع عن ممارسة الجنس أثناء الإصابة وأثناء الشفاء  من المرجح أن يكون قرارًا حكيمًا حتى يتم الكشف عن الحقيقة.

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