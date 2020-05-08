رسميا .. "مبابي" هداف الدوري الفرنسي و"دي ماريا" أفضل صانع

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم تتويج كيليان امبابي نجم فريق باريس سان جيرمان بلقب هداف مسابقة الدورى المحلي موسم 2019-2020 .





وكان كيليان مبابي سجل 18 هدفا متساويا مع وسام بدر لاعب فريق موناكو الذي سجل ثلاث اهداف من ضربات جزاء لذلك تفوق عليه الشاب الفرنسي وتوج باللقب .





بينما تم اختيار انخيل دي ماريا كأفضل صانع أهداف في بطولة الدورى الفنرسي برصيد 14 هدفا .





وكانت رابطة الدورى الفرنسي أعلنت الغاء مسابقة الدوري المحلى الموسم الحالي علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد وتوج فريق باريس سان جيرمان باللقب بعد صدارته جدول الترتيب برصيد 68 نقطة .



