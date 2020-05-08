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رياضة

رسميا .. "مبابي" هداف الدوري الفرنسي و"دي ماريا" أفضل صانع

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:26 ص
مبابي
مبابي
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عبدالله هشام
أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم تتويج كيليان امبابي نجم فريق باريس سان جيرمان بلقب هداف مسابقة الدورى المحلي موسم 2019-2020 . 

وكان كيليان مبابي سجل 18 هدفا متساويا مع وسام بدر لاعب فريق موناكو الذي سجل ثلاث اهداف من ضربات جزاء لذلك تفوق عليه الشاب الفرنسي وتوج باللقب . 

بينما تم اختيار انخيل دي ماريا كأفضل صانع أهداف في بطولة الدورى الفنرسي برصيد 14 هدفا . 

وكانت رابطة الدورى الفرنسي أعلنت الغاء مسابقة الدوري المحلى الموسم الحالي علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد وتوج فريق باريس سان جيرمان باللقب بعد صدارته جدول الترتيب برصيد 68 نقطة . 

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي اصاب اكثر من 174,791إصابة  وسجلت اكثر من 25987 حالة وفاة.
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