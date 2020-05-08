الصين: ندعم جهود منظمة الصحة العالمية في مراجعة الاستجابة لوباء كورونا

نقلت قناة "العربية"، عن السلطات الصينية، قولها إنها تدعم منظمة الصحة العالمية في تصديها لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الصين أن منظمة الصحة تقود مراجعة بشأن الاستجابة لوباء كورونا، معربة عن دعمها لهذه المراجعة.

وفي وقت سابق، أعلنت بكين أنها لم تعارض مطلقا في مسألة إرسال منظمة الصحة العالمية فريقا للتحقيق حول منشأ فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19)، مشددة على أنها تعارض فقط محاولات الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى "تسييس" هذه المسألة.





وقال المتحدثة باسم وزارة الخارجية "ندعم بقوة منظمة الصحة العالمية، ونتعامل بشفافية وانفتاح مع المنظمة بما في ذلك التحقيقات بشأن أصل ونشأة الفيروس، ولكن ما نعارضه هو محاولة الولايات المتحدة ودول أخرى تسييس هذه المسألة، وممارسة ما يطلق عليه تحقيق بناء على فرضية الإدانة المسبقة".