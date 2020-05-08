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فن

هنيدي يطالب بتوقيع أشد عقوبة على مرتكبي واقعة تعذيب القطة

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر محمد هنيدي تويتة جديدة بخصوص فيديو  تعذيب القطة  على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر

وكتب هنيدي: القبض على الفتاتين الماليزيتين أمس بعد انتشار الفيديو ليهم في المنطقة العربية أثناء تعذيبهم لقطة صغيرة.. نتمنى يتم عقابهم بشكل يخليهم يخافوا من أي قطة ماشية في الشارع".


جدير بالذكر أن رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو مصورا يظهر فيه مجموعة من الفتيات يعذبن قطة صغيرة بشكل وحشي. مما أدى إلى استياء الكثيرين عبر مواقع السوشيال الميديا.

يذكر أن آخر أعمال هنيدى السينمائية فيلم "عنتر ابن ابن ابن شداد"، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل، وشارك فى بطولته كل من باسم سمرة ودرة، وهالة فاخر. 

كما يعد مسلسل "أرض النفاق" أخر أعمال هنيدى الدرامية وشاركت فيه هنا شيحة، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، ومحمد محمود، دلال عبد العزيز، هاجر الشرنوبى، محمد ثروت، محمود كمال، وآخرون، إنتاج العدل جروب.
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