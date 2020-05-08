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أخبار العالم

بعد إجراء 41 ألف فحص.. الإمارات تسجل 553 إصابة جديدة بـ كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:18 م
الإمارات تسجل 553
الإمارات تسجل 553 إصابة جديدة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن إجراء أكثر من 41 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أحدث تقنيات الفحص الطبي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ساهم هذا التكثيف في الكشف عن 553 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات إلى 16793 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات 174 حالة.

وسجلت الوزارة 265 حالة تعافي جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء في الإمارات 3,837 حالة.
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