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حوادث

استئناف القاهرة يعفي بعض مستشاري المحافظات من الحضور بسبب كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:12 م
شعار النيابة
شعار النيابة
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محمد عبدالله

أصدر المستشار  بدري عبد الفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرار حمل الرقم 155 لسنة 2020،  والذي جاء فيه انه إلحاقا للقرار 154 لسنة ۲۰۲۰ يعفي جميع  المستشارين الذين لم يرد أسماؤهم بالكشف المرفق للقرار سالف الذكر والمقيمون بمحافظات[ المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا- الأقصر - أسوان - البحر الأحمر- بورسعيد - الإسماعيلية - السويس ] من الحضور لاعتبارات تتعلق بإقامتهم في محافظات نائية وعدم عودة وسائل المواصلات لطبيعتها المعتادة حتى الآن .

يأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم ( 46 ) لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له ، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية المستشاري المحكمة المنعقدة في ۲۰۱۹/۹/۲۸ ولصالح العمل .

علي ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى المكتب الفني تنفيذه .

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