الطيران القطري.. قصة فشل عابر للحدود.. فيديو

تكلف مطار الدوحة 15.5 مليار دولار، وبخلاف ثمن الطائرات التي لا تعمل، فشل مطار الدوحة في الصمود أمام العواصف فاصطدمت طائرة إيرباص A350 مع بوينج 787، تابعتين للخطوط الجوية القطرية على أرض المطار، وأدى الاصطدام إلى خسائر فادحة في الطائرتين.

وهذه ليست أول مرة تتعرض فيها الخطوط القطرية لكارثة، ففي ديسمبر 2019 توقف محرك طائرة قطرية أثناء رحلة من الدوحة إلى أوسلو، وفشل الطيار في السيطرة على الطائرة، فهبط اضطراريا في مطار غرب العاصمة موسكو ونجا الركاب من موت محقق بسبب العناية الإلهية .





وفي فبراير 2019 نجا الركاب من حادث مماثل، حيث تعطل محرك الطائرة القطرية المتجهة إلى نيجيريا، وخرجت طائرة الرحلة رقم 1409 عن سيطرة الطيار، فقرر الهبوط اضطراريا في الخرطوم، وقبلها اضطرت طائرة أخرى للهبوط اضطراريا في اسطنبول بعد أن اشتعلت النيران في محرك الطائرة القطرية.