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أخبار العالم

سيبدأ بإسرائيل.. بومبيو يعلن استئناف جولاته الخارجية

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:36 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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قسم الخارجي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استئناف جولاته الخارجية، بعد توقفها لفترة بسبب إجراءات الحظر والإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر أن يبدأ جولاته بزيارة إلى إسرائيل.

وتناقلت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء الماضي، معلومات تفيد بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع المقبل. 

وقالت القناة الثانية العبرية إن الزيارة سوف تستغرق 24 ساعة، يلتقي فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي بيني جانتس.

ونقلت القناة عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن"الزيارة تأتي في ظل التعاون الإسرائيلي الأمريكي بشأن ملف التسوية مع الفلسطينيين وعدد من ملفات الشرق الأوسط".

ويأتي ذلك بينما تسرّع إسرائيل من وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وسط عزمها ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.
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