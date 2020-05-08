وصول طائرة مصرية إلى مرسى علم على متنها عالقون في 3 دول أفريقية

استقبل مطار مرسي علم الدولي، مساء اليوم الجمعة، رحلة استثنائية سيرتها مصر للطيران قادمة من 3 دول أفريقية على متنها 170 ‪ مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.





قالت مصادر بالطيران المدني، إن الرحلة التى سيرتها مصر للطيران إلى 3 دول أفريقية وصلت قادمة من عنتيبي في أوغندا، وكيجالي في رواندا ، والخرطوم في السودان ، على متنها 170 مصريا من العالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وفحصهم طبيا قبل نقلهم إلى مناطق الحجر الصحي المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يستقبل المطار، خلال الساعات القليلة القادمة رحلتين أخرين، على متنها مصريين عالقين بدول خارجية.





وكانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.



