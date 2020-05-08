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رياضة

هدرسفيلد الإنجليزي يستقر على بيع رمضان صبحي

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:28 م
صدى البلد
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نور عادل
استقر نادي هدرسفيلد الإنجليزي على بيع  لاعبه المعار لفريق الكرة الاول النادي الاهلي رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ونشر موقع "تي بي أر فوتبول"  تقريرا يؤكد فيه ان النادي الانجليزي استقر على بيع رمضان صبحي.

واشار التقرير أن هدرسفيلد يمر بأزمة مالية، لذلك يريد بيع رمضان صبحي لحل الأزمة التي يمر بها النادي، خاصةً وأنه خفض أجور اللاعبين بسبب توقف النشاط الرياضي بعد انتشار فيروس كورونا.

وأضاف التقرير أن رمضان صبحي قد انضم لصفوف هدرسفيلد مقابل 5 ملايين و700 ألف سترليني لذلك سيبيعه للنادي صاحب العرض الأفضل.
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