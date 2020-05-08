AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أليو بادجي يكشف تفاصيل أزمته مع رمضان صبحي وعلاقته بـ فايلر .. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:48 ص
اليو بادجي
اليو بادجي
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف اليو بادجي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن علاقته في الوقت الحالي بـ رمضان صبحي عقب المشادة بينهما في أحد التدريبات.

وأكد في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن ما حدث مع رمضان صبحي نجم الفريق مجرد "نرفزة ملعب" وحدثت مشادة بسيطة وتحدثا في الأمر بغرفة الملابس واعتذر كل منهما للآخر وانتهى الأمر.

وأضاف اليو بادجي أن الإعلام كان له دور كبير في تضخيم الأمور بشأن أزمته مع رمضان صبحي.

وأكمل أن لديه العديد من الصداقات في الفريق مع اليو ديانج وعلى معلول وكهربا مشددا أنه لا يشعر بالغربة مطلقا في الفريق.

اما عن علاقته بـ رينيه فايلر المدير الفني للفريق فأكد انه مدرب جيد وتجمعه علاقة جيدة به ودائما ما يستمع لنصائحه مشددا على انه شخص ايجابي وينعكس ذلك على جميع تصرفاته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليق ساخر من أحمد عيد عبدالملك على مشادة رمضان صبحي وبادجي

الخطيب يستفسر عن خناقة بادجي ورمضان صبحي.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة معسكر الأهلي ونهائي دوري الأبطال وغرامة بادجي ورمضان صبحي

بتحصل في أندية وبيخبوا.. إسلام الشاطر يعلق على خناقة رمضان صبحي وبادجي

رمضان صبحي يعترف بمشاجرته مع أليو بادجي ويكشف كواليسها

كواليس رحيله عن الأهلي.. وحقيقة غضبه من مجلس الإدارة والخطيب.. ووجهته المقبلة .. تصريحات جريئة لـ شريف إكرامي

ترشيحاتنا

غزل المحلة يتحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أسامة نبيه

آخر وصايا القارئ الراحل الطبلاوي قبل وفاته.. فيديو

نادر شوقي يفتح النار على أسامة نبيه عقب تصريحاته عن رفضه التسجيل في الزمالك

غادة إبراهيم: شيخ الأزهر الراحل زعل خلال عقد قراني وكان هيمشي.. ووجود هذه الشخصية منعه من الانصراف

اليابان تعتمد عقار رمديسيفير الأمريكي علاجا لفيروس كورونا

دراسة: العثور على فيروس كورونا في السائل المنوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يجعلك عرضة للإصابة بكورونا.. مشروب لا تتناوله على الفطار نهائيا.. فيديو

شاهد.. أحدث صور للقمر العملاق في سماء مصر الليلة

بعد 30 عاما.. فتاة تعثر على والديها الحقيقيين في فيسبوك.. صور