أليو بادجي يكشف تفاصيل أزمته مع رمضان صبحي وعلاقته بـ فايلر .. فيديو

كشف اليو بادجي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن علاقته في الوقت الحالي بـ رمضان صبحي عقب المشادة بينهما في أحد التدريبات.
وأكد في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن ما حدث مع رمضان صبحي نجم الفريق مجرد "نرفزة ملعب" وحدثت مشادة بسيطة وتحدثا في الأمر بغرفة الملابس واعتذر كل منهما للآخر وانتهى الأمر.
وأضاف اليو بادجي أن الإعلام كان له دور كبير في تضخيم الأمور بشأن أزمته مع رمضان صبحي.
وأكمل أن لديه العديد من الصداقات في الفريق مع اليو ديانج وعلى معلول وكهربا مشددا أنه لا يشعر بالغربة مطلقا في الفريق.
اما عن علاقته بـ رينيه فايلر المدير الفني للفريق فأكد انه مدرب جيد وتجمعه علاقة جيدة به ودائما ما يستمع لنصائحه مشددا على انه شخص ايجابي وينعكس ذلك على جميع تصرفاته.