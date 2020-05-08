إنجي علي: عايزة أعمل عملية تجميل .. فيديو

حلت الإعلامية إنجي علي ضيفا مساء اليوم ببرنامج "شيخ الحارة"، التى تقدمة المخرجة "إيناس الدغيدي".
وكشفت إنجي علي حقيقة قيامها بعمليات تجميل، قائلة: ولا عملية..ولا واحدة.. عايزة اعمل عملية تجميل، في رقبتي.
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وأكدت الإعلامية إنجي علي، أنها قامت بعمل "بوتكس"، معقبة : عملت بوتكس بس مش كتير.
وأضافت: معملتش ولا عملية تجميل، بس لما هحتاج هعمل، وتابعت: انا مينفعش أخد بينج دي حالة صحية، لذلك لم أقم بعمليات تجميل.
وأكدت الإعلامية إنجي علي، أنها قامت بعمل "بوتكس"، معقبة : عملت بوتكس بس مش كتير.
وأضافت: معملتش ولا عملية تجميل، بس لما هحتاج هعمل، وتابعت: انا مينفعش أخد بينج دي حالة صحية، لذلك لم أقم بعمليات تجميل.