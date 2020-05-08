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توك شو

إنجي علي: عايزة أعمل عملية تجميل .. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:13 م
إنجى علي، برنامج
إنجى علي، برنامج شيخ الحارة
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اسراء صبري
حلت الإعلامية إنجي علي ضيفا مساء اليوم ببرنامج "شيخ الحارة"، التى تقدمة المخرجة "إيناس الدغيدي".


وكشفت إنجي علي حقيقة قيامها بعمليات تجميل، قائلة: ولا عملية..ولا واحدة.. عايزة اعمل عملية تجميل، في رقبتي.


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وأكدت الإعلامية إنجي علي، أنها قامت بعمل "بوتكس"، معقبة :  عملت بوتكس بس مش كتير.


وأضافت: معملتش ولا عملية تجميل، بس لما هحتاج هعمل، وتابعت: انا مينفعش أخد بينج دي حالة صحية، لذلك لم أقم بعمليات تجميل.


برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.


يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وانتقلت إلى قناة ON.

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