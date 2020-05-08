ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في البحرين إلى 2408 والمتعافين لـ 2028

أعلنت السلطات الصحية في البحرين رصد 40 حالة إصابة جديدة ب فيروس كورونا "كوفيد-19".





وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مملكة البحرين إلى 2408 حالة إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا 8 حالات.





كما أعلنت الصحة البحرينية عن تعافي حالة إضافية من عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية في البحرين إلى 2028 حالة.





وفي وقت سابق ذكرت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا انتقل عن طريق الخفافيش، ويمكن أن ينتشر بين القطط.





وأوضح عالم الأمراض الحيوانية بالمنظمة أن كورونا يأتي من مجموعة من الفيروسات التي ولدت أو انتشرت داخل الخفافيش.



