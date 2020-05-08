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أخبار العالم

ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في البحرين إلى 2408 والمتعافين لـ 2028

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:04 م
ارتفاع إصابات فيروس
ارتفاع إصابات فيروس كورونا في البحرين إلى 2408
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في البحرين رصد 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مملكة البحرين إلى 2408 حالة إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا 8 حالات.

كما أعلنت الصحة البحرينية عن تعافي حالة إضافية من عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية في البحرين إلى 2028 حالة.

وفي وقت سابق ذكرت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا  انتقل عن طريق الخفافيش، ويمكن أن ينتشر بين القطط.

وأوضح عالم الأمراض الحيوانية بالمنظمة أن كورونا يأتي من مجموعة من الفيروسات التي ولدت أو انتشرت داخل الخفافيش.

وأضاف أنه ليس من الواضح أي من الحيونات هي التي نقلت الوباء المستجد بعد ذلك إلى الإنسان.
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