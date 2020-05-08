الحكومة للبرلمان: نستهدف إنتاج 6888 طن لحوما حمراء العام المقبل

تضمنت خطة حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، للعام المالي الجديد المنتظر أن يبدأ فى يوليو المقبل والمعروضة علي مجلس الناب، برئاسة د. علي عبد العال، عددا من المستهدفات الخاصة بالنهوض بالثروة الحيوانية.





إقرأ أيضا | أعلى إنتاج للقمح هذا الموسم.. الفلاحين تزف بشرى للمصريين



على مستوي الألبان تستهدف الحكومة إنتاج 6888 ألف طن، وعلى مستوي اللحوم الحمراء، تستهدف الحكومة 1110،ألف طن واللحوم البيضاء تستهدف 1326 ألف طن، وبيض المائدة تستهدف منه 642.8 ألف طن.





يأتي ذلك وفق البيانات الرسمية المعتمدة من وزارة الزراعة بخطة العام الجديد، حيث يحتل قطاع الزراعة والأنشطة الملحقة به أهمية اقتصادية كبيرة حيث إنه يشكل المصدر الرئيسي للغذاء والمورد الأساسي لمدخلات القطاع الصناعي المحرك الفاعل للنمو.





إقرأ أيضا | وزير الزراعة: زيادة في مساحة زراعة الأرز العام المقبل







كما أن هذا القطاع كثيف العمالة ويوفر الشطر الأعظم من فرص العمل فى المناطق الريفية، كما يتميز بتعدد وعمق علاقاته التشابكية بالقطاعات الأخري، وفى مقدمتها النقل والتخزين والتجارة والصناعات التحويلية.











