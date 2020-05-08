الحكومة للبرلمان: نستهدف إنتاج 6888 طن لحوما حمراء العام المقبل

تضمنت خطة حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، للعام المالي الجديد المنتظر أن يبدأ فى يوليو المقبل والمعروضة علي مجلس الناب، برئاسة د. علي عبد العال، عددا من المستهدفات الخاصة بالنهوض بالثروة الحيوانية.
على مستوي الألبان تستهدف الحكومة إنتاج 6888 ألف طن، وعلى مستوي اللحوم الحمراء، تستهدف الحكومة 1110،ألف طن واللحوم البيضاء تستهدف 1326 ألف طن، وبيض المائدة تستهدف منه 642.8 ألف طن.
يأتي ذلك وفق البيانات الرسمية المعتمدة من وزارة الزراعة بخطة العام الجديد، حيث يحتل قطاع الزراعة والأنشطة الملحقة به أهمية اقتصادية كبيرة حيث إنه يشكل المصدر الرئيسي للغذاء والمورد الأساسي لمدخلات القطاع الصناعي المحرك الفاعل للنمو.
كما أن هذا القطاع كثيف العمالة ويوفر الشطر الأعظم من فرص العمل فى المناطق الريفية، كما يتميز بتعدد وعمق علاقاته التشابكية بالقطاعات الأخري، وفى مقدمتها النقل والتخزين والتجارة والصناعات التحويلية.
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كما يكتسب قطاع الزراعة أهمية خاصة فى ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، نظرا للتوجه الاستراتيجي للدولة نحو إحلال المنتج الوطني محل الواردات.