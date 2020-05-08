بعد ظهور أول حالتي كورونا | ماذا يحدث في سفاجا بالبحر الاحمر..شاهد

أكدت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، أنه تم تطهير وتعقيم ورش منازل الحالتين اللتين أكد بيان الصحة على إصابتهما بفيروس كورونا بالمدينة.





وأوضحت "رئيس المدينة" أن فريقا من إدارة المتوطنة بمديرية الصحة توجه للمناطق التي ظهرت فيها الحالات المصابة بفيروس كورونا، لرصد المخالطين لتلك الحالات واتخاذ الإجراءات الوقائية وتطهير وتعقيم المنازل والشوارع المحيطة بالأماكن التي تردد عليها المصابون، لمنع انتشار العدوى.





وأضافت: أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من قبل الطب الوقائي، إدارة الأمراض المتوطنة، واستهدف الأطباء اتباع إجراءات التقصي ورصد الحالات المخالطة وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالعزل المنزلي للمواطنين المخالطين للمصابين.





ويتولى فريق من المراقبين الصحيين بالطب الوقائي تنفيذ إجراءات التقصي والعزل، وفقًا لما هو متبع في جميع الحالات الإيجابية.



