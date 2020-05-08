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محافظات

بعد ظهور أول حالتي كورونا | ماذا يحدث في سفاجا بالبحر الاحمر..شاهد

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:40 م
سفاجا بالبحر الاحمر
سفاجا بالبحر الاحمر
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إبراهيم جادالله
أكدت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، أنه تم تطهير وتعقيم ورش منازل الحالتين اللتين أكد بيان الصحة على إصابتهما بفيروس كورونا بالمدينة. 

وأوضحت "رئيس المدينة" أن فريقا من إدارة المتوطنة بمديرية الصحة توجه  للمناطق التي ظهرت فيها الحالات المصابة بفيروس كورونا، لرصد المخالطين لتلك الحالات واتخاذ الإجراءات الوقائية وتطهير وتعقيم المنازل والشوارع المحيطة بالأماكن التي تردد عليها المصابون، لمنع انتشار العدوى.

وأضافت: أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من قبل الطب الوقائي، إدارة الأمراض المتوطنة، واستهدف الأطباء اتباع إجراءات التقصي ورصد الحالات المخالطة وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالعزل المنزلي للمواطنين المخالطين للمصابين.

ويتولى فريق من المراقبين الصحيين بالطب الوقائي تنفيذ إجراءات التقصي والعزل، وفقًا لما هو متبع في جميع الحالات الإيجابية.

أشارت "المغربي" إلى أنه تم التنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعي لتوفير وجبات إفطار وسحور للمواطنين المخالطين حيث تم التنبيه عليهم بالعزل الكامل وعدم الخروج من المنازل لمدة ١٤ يوما.
بعد ظهور أول حالتي كورونا | ماذا يحدث في سفاجا بالبحر الاحمر..شاهد
بعد ظهور أول حالتي كورونا | ماذا يحدث في سفاجا بالبحر الاحمر..شاهد
بعد ظهور أول حالتي كورونا | ماذا يحدث في سفاجا بالبحر الاحمر..شاهد
بعد ظهور أول حالتي كورونا | ماذا يحدث في سفاجا بالبحر الاحمر..شاهد
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