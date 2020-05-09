من الكنافة والقطايف إلى العمل بقناة أون تايم سبورت..تعرف على لاعب بني سويف

أعرب الكابتن محروس محمود، لاعب نادي بني سويف، عن سعادته الكبيرة، بعد إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، انضمامه لفريق عمل قناة "أون تايم سبورتس"، وذلك بعد اتجاهه للعمل في صناعة القطايف والكنافة والبناء بعد توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا.





وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"،:" شرف لى التواجد في قنوات المتحدة، وشكرًا لرئيس مجلس إدارتها تامر مرسى.. ربنا يبارك له ويجازيه خيرًا".





وواصل:" إن شاء الله الواحد شقى وتعب كثيرًا لأجل والديه.. ربنا يكرمنى وأقدر أسعدهم.. شرف كبير لى التواجد بأون تايم سبورتس ".