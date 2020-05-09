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أخبار العالم

1635 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

السبت 09/مايو/2020 - 02:48 ص
1635 وفاة بفيروس
1635 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة
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قسم الخارجي
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 1,635 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز  الـ 4 ملايين ، وفقا لموقع "وورلد ميتر".

وأوضحت أن عدد الإصابات بلغ 4,000,971 حتى اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات حول العالم من جراء الاصابة بفيروس كورونا 275,352 حالة وفاة.

فيما بلغ عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا 1,375,955 حالة شفاء.

وكانت حصيلة المصابين في الولايات المتحدة بلغت 1,318,218 شخصا.

في سياق آخر، نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الحكومة الألمانية أن مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكدا، خلال اتصال هاتفي، ضرورة إحياء الذكرى 75 للحرب العالمية الثانية.
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