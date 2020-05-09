1635 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 1,635 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 4 ملايين ، وفقا لموقع "وورلد ميتر".





وأوضحت أن عدد الإصابات بلغ 4,000,971 حتى اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات حول العالم من جراء الاصابة بفيروس كورونا 275,352 حالة وفاة.





فيما بلغ عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا 1,375,955 حالة شفاء.





وكانت حصيلة المصابين في الولايات المتحدة بلغت 1,318,218 شخصا.



