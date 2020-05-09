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رياضة

بنت الحضري تغني له: عصام الحضري نجم اليوتيوب ده واد شقى وكمان محبوب.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 04:22 ص
صدى البلد
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محمد هاني
نشر الكابتن عصام الحضري قائد منتخب مصر الأسبق فيديو جديد له على حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام " برفقة أصغر بناتة 

و غنت له " عصام الحضري نجم اليوتيوب دة واد شقي و كمان محبوب " 

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.


ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.
 
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A post shared by Essam El Hadary (@elhadary) on

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