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ديني

حكم من أكل أو شرب ظنا منه عدم دخول موعد الفجر.. الأزهر للفتوى يجيب.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 02:51 م
حكم من أكل أو شرب
حكم من أكل أو شرب ظنا منه أن الفجر لم يؤذن
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محمد شحتة
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم من أكل أو شرب ظنا منه أن الفجر لم يؤذن فتبين خطأ هذا الظن؟

واجاب الشيخ محمود العليمي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه إذا ظن الإنسان ان الفجر لم يؤذن ثم اكل او شرب فتبين له خطأ هذا الظن فلا عبرة بالظن البين خطأوه وينبغي على الصائم ان يمسك بقية اليوم حرمة للوقت كما يجب عليه أن يقضي يوما أخر مكانه بعد انتهاء شهر رمضان.

ويقدم موقع صدى البلد، يوميا في رمضان، برنامج "فتاوى" للرد على كل ما يدور في أذهان الناس، وذلك بالتعاون مع مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية.


حكم  صلاة العشاء قبل الفجر مباشرة
هل يصح أن اصلى العشاء قبل الفجر ؟.. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء. 

وقال الشيخ أحمد عبدالحليم عضو مركز الأزهر للفتوى، لا حرج أن تصلى العشاء قبل الفجر، طالما أن وقت الفجر لم يدخل.  

آخر وقت لأداء صلاة العشاء
سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية ، واجاب الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى قائلا: ان وقت العشاء ممتد حتى قبل دخول وقت صلاة الفجر بمقدار يسمح بأداء أربع ركعات وفي هذه الحالة ليس عليك إثم ، أما إذا أديت ركعة واحدة من صلاة العشاء وأذن الفجر وأنت تصلي فعليك إثم ويجب عليك الاستغفار والتوبة وعدم تكرار ذلك .

وأضاف أمين الفتوى يجب أداء الصلاة في وقتها قدر المستطاع لعظم فضلها ، والحرص على عدم خروج وقتها . 
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