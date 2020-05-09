طالبة تستغيث عبر فيس بوك: عايزة إجابات الإيطالي.. وزملاؤها يساعدونها

نشرت إحدى طالبات الصف الأول الثانوي استغاثة عبر أحد جروبات أولى ثانوي على "فيس بوك"، أثناء سير امتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي يؤديه الطلاب على منصة الامتحان من المنازل الآن.





وقالت الطالبة: "يا جماعة حد هنا إيطالي.. يا جماعة أنا عايزة الإجابات".





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وعلى الفور حرص زملاؤها من متابعي الجروب على مساعدتها بإجابات قيل إنها تخص امتحان اللغة الإيطالية الذي تمتحنه الطالبة ضمن امتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية التي يؤديها الطلاب الآن داخل اللجان.





وكان طلاب الصف الأول الثانوي في 14 محافظة دخلوا منذ قليل على منصة الامتحان ، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بشكل إلكتروني من المنازل.





ويتواجد الآن على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا طلاب المحافظات التالية:





القاهرة

الجيزة

الإسكندرية

أسيوط

كفر الشيخ

قنا

الفيوم

دمياط

الإسماعيلية

أسوان

بورسعيد

شمال سيناء

الوادي الجديد

جنوب سيناء





أما المجموعة الثانية من الطلاب فمن القرر أن يدخلوا على منصة الامتحان في الفترة المسائية خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا ، تشمل هذه المجموعة طلاب محافظات:

الشرقية

الدقهلية

القليوبية

الغربية

المنوفية

البحيرة

المنيا

سوهاج

بني سويف

الأقصر

السويس

البحر الأحمر

مطروح





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ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.





وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/



