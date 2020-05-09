لمتابعة نسب التنفيذ.. مدبولي يتفقد مشروعات الطرق والكباري بالقليوبية

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم إلى محافظة القليوبية، بتفقد عدد من مشروعات الطرق والكبارى التى تنفذ فى محافظة القليوبية لمتابعة نسب التنفيذ بالمشروعات.
واستمع مدبولي لشرح حول المشروعات الجاري تنفيذها والخدمات التي ستقدمها للمواطنين موجها بسرعة الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة لها.
ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة الدكتور محمدعبد العاطى، وزير الموارد المالية والرى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قام خلال زيارته اليوم إلى محافظة القليوبية، بتفقد أحد مصانع الملابس الجاهزة، والذى تم إقامته ضمن مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، والذي يعمل حاليًا على تصنيع الملابس الطبية "جاون" والكمامات الطبية، لمواجهة الطلب المتزايد عليها، خلال فترة التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وتمت الإشارة فى هذا الصدد إلى إجمالى ما يتم تصنيعه داخل المصنع، والذى يصل إلى نحو 2000 قطعة "جاون" خلال اليوم، هذا إلى جانب الكمامات.