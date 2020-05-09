لمتابعة نسب التنفيذ.. مدبولي يتفقد مشروعات الطرق والكباري بالقليوبية

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم إلى محافظة القليوبية، بتفقد عدد من مشروعات الطرق والكبارى التى تنفذ فى محافظة القليوبية لمتابعة نسب التنفيذ بالمشروعات.





واستمع مدبولي لشرح حول المشروعات الجاري تنفيذها والخدمات التي ستقدمها للمواطنين موجها بسرعة الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة لها.





ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة الدكتور محمدعبد العاطى، وزير الموارد المالية والرى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.



