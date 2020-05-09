تجديد حبس المتهمين بتهديد عمر جابر وأسرته 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة العجوزة، تجديد حبس كل من "أحمد ن"، و"أحمد م ع" الشهير بميدو، 15 يوما، المتهمين فى واقعة بلاغ عمر جابر لاعب نادي بيراميدز بمحاولة إيذاء أسرته





تبين من التحقيقات والبلاغ المقدم من عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق ونجم نادي بيراميدز الحالي ضد صديقيه بقيامهما بتهديده وزوجته بالقتل وخطف أطفالهما لامتناعه عن دفع ملايين الجنيهات لهما.





وقال اللاعب عمر جابر فى التحقيقات التى جرت بنيابة العجوزة إن صديقيه أحمد. ع وشهرته ميدو، وأحمد. ن، هدداه وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهما، وطلبا منه مبلغا ماليا كبيرا لشراء شقة بمدينة ٦ أكتوبر وساهم معهما في شرائها إلا أنهما عاودا طلب مبالغ مالية أخرى لكنه رفض دفعها لهما.





وتابع عمر جابر أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين منذ فترة كبيرة وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه خاصة وأنه اصبح ميسور الحال.





بينما نفى المتهمان أحمد ناصر وأحمد محمد عبدالقادر والشهير بميدو كافة الاتهامات المنسوبة لهما فى البلاغ المقدم من عمر جابر واكدا انها اتهامات باطلة ومرسلة وغير صحيحة ومفبركة لا أساس له من الصحة.





وقال دفاع المتهمين إن عمر جابر اتفق مع ميدو علي البحث له عن نادي خلاف النادي الأمريكي الذي كان يلعب به كمحترف وأنه وكله بموجب تفويض للبحث عن فرصه في نادي بيراميدز وبالفعل اتفق ميدو مع النادي الأمريكي على إنهاء تعاقد عمر جابر معه مقابل مبلغ مائتين ألف دولار وبالفعل تم التعاقد مع نادي بيراميدز بمبلغ تسعون مليون جنيه وذلك بواسطة الأخير فأصبح مستحق للكابتن ميدو بـ 9 ملايين جنيه العمولة المتفق عليها.