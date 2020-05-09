عميدة حقوق حلوان: الأبحاث تسري على طلاب فرق النقل من الوافدين

بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات، استبدال الامتحان التقليدي للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2019-2020 لطلاب فرق النقل بالجامعات المصرية بمشاريع بحثية، وشمل القرار جميع الطلاب من الباقين للإعادة والمستجدين والمحملين بمواد تخلف.





للطلاب الوافدين وطلاب الدمج بفرق النقل بالكلية سيسرى عليهم نفس قرار المجلس الأعلى للجامعات ويطبق عليهم المشروع البحثى. وصرحت الدكتورة فاطمة الرزاز عميدة كلية الحقوق بجامعة حلوان ، أنه بالنسبة





وأوضحت أنه بالنسبة للمشاريع البحثية فقد تم إعلان جداول لطلاب الفرق الثلاث، اشتملت على توضيح المواضيع البحثية الخاصة بالمواد، وطريقة إرسال الأبحاث على البريد الإلكترونى الخاص بالكلية.





وأشارت إلى أنه يجب على الطالب أثناء إرسال بحثه إرفاق نموذج بيانات خاص به والتأكد من استلام رسالة قبول البحث؛ لضمان استلام الكلية البحث الخاص به.



