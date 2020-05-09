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تعليم

عميدة حقوق حلوان: الأبحاث تسري على طلاب فرق النقل من الوافدين

السبت 09/مايو/2020 - 03:17 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات، استبدال الامتحان التقليدي للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2019-2020 لطلاب فرق النقل بالجامعات المصرية بمشاريع بحثية، وشمل القرار جميع الطلاب من الباقين للإعادة والمستجدين والمحملين بمواد تخلف. 

وصرحت الدكتورة فاطمة الرزاز عميدة كلية الحقوق بجامعة حلوان، أنه بالنسبة للطلاب الوافدين وطلاب الدمج بفرق النقل بالكلية سيسرى عليهم  نفس قرار المجلس الأعلى للجامعات ويطبق عليهم المشروع البحثى. 

وأوضحت أنه بالنسبة للمشاريع البحثية فقد تم إعلان جداول لطلاب الفرق الثلاث، اشتملت على توضيح المواضيع البحثية الخاصة بالمواد، وطريقة إرسال الأبحاث على البريد الإلكترونى الخاص بالكلية.

وأشارت إلى أنه يجب على الطالب أثناء إرسال بحثه إرفاق نموذج بيانات خاص به  والتأكد من استلام رسالة قبول البحث؛ لضمان استلام الكلية البحث الخاص به.

وأضافت أنه من المقرر أن يبدأ طلاب كلية الحقوق جامعة حلوان تسليم الأبحاث الخاصة بهم ابتداء من يوم 31 مايو عن طريق إرسالها عن طريق إيميل خاص بالكلية وفقا للجدول المحدد لكل فرقة.
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