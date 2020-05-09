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برلمان

نقل البرلمان: تخصيص 100 مليون جنيه للشحن الجوى يزيد الصادرات

السبت 09/مايو/2020 - 03:00 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في البرلمان
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ماجدة بدوى
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة بقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخصيص 100 مليون جنيه إضافية لشركة مصر للطيران للشحن الجوي مع مد مظلة مساندة برنامج الشحن الجوي للحاصلات الزراعية الطازجة لتشمل دول الخليج العربي من خلال الموارد المتاحة لصندوق تنمية الصادرات، وذلك بالتزامن مع بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية.

وقال "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم إن هذا القرار سيكون له تأثيره الإيجابى على زيادة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لمختلف دول العالم بصفة عامة ولدول الخليج العربى بصفة خاصة، مشيدا بجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى زيادة الصادرات من الحاصلات الزراعية لمختلف دول العالم.


كما أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بجهود الحكومة فى توفير مختلف الحاصلات والسلع الزراعية داخل جميع الأسواق المصرية وفى جميع المحافظات مما كان له أثره الإيجابى فى انخفاض أسعار بيع الحاصلات والسلع الزراعية من الخضراوات والفاكهة.

بالإضافة إلى الحد من استيراد العديد من السلع والمنتجات الزراعية بعد نجاح المزارعين المصريين فى توفيرها داخل مصر رغم المواجهة الشاملة من مختلف اجهزة الدولة مع فيروس كورونا المستجد.
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