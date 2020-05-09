وكيل التعليم ببورسعيد يتفقد عملية استلام المشاريع البحثية بالمدارس ويوجه بالتيسير على أولياء الأمور

قام د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم بجولة على مدارس المحافظة تفقد من خلالها عملية إستلام المشروعات البحثية التى أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عوضا عن إمتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ كإجراء إحترازى لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح باهى أن عملية إستلام المشروعات البحثية بدأت إعتبارا من اليوم وفقا للجدول الزمنى الذى اعدته وزارة التربية والتعليم حيث بدأ أولياء أمور طلاب حالات الدمج والتربية الخاصة والمنازل فى تسليم مشروعات ذويهم.





وأضاف وكيل الوزارة أنه تم إستلام المشروعات البحثية الخاصة بطلاب الصفوف الثالث الإبتدائى والأول الإعدادى لمن تعذر لهم الرفع الالكترونى على منصة إدمودو، وكذلك طلاب الصف الأول الثانوى الذين لم يؤدوا الإمتحان الالكترونى وطلاب المنازل منهم.





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ووجه باهى بإتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، مشددا على إرتداء الأقنعة الطبية والقفازات أثناء عملية الإستلام وترك مسافات كافية بين أولياء الأمور والعاملين، مناشدا لجنة الإستلام بالتعاون التام مع أولياء الأمور والتيسير عليهم.



