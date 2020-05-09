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أخبار البلد

أهم الأخبار.. مصر تحجز دفعة أولى من دواء علاج كورونا.. تجديد حبس حنين حسام

السبت 09/مايو/2020 - 04:50 م
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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عمرو خليفة
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار ساعات اليوم السبت، عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:


تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اليوم، السبت، سير العمل وأعمال التطوير بمستشفى حميات الإسكندرية، ضمن خطة الوزارة لتجهيز وتأهيل مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية؛ لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، لتقدم الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي.


حددت النيابة العامة جلسة 11 مايو الجاري، لنظر استئناف المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر بالإيذاء والخطف والقتل، إثر خلافات مالية بينهم، على قرار تجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.


قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، غلق محكمة مدينة نصر الجزئية لمدة 14 يومًا لتعقيمها، وذلك بسبب ظهور حالة إيجابية تحمل فيروس كورونا لأحد المتواجدين داخل المبني.


أثارت قضية الطالبة حنين حسام فتاة التيك توك، جدلا كبيرا بعد اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجريمة.


دعا جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، البرلمانيين العرب إلى البدء في تحرك جماعى تحت مظلة البرلمان العربى للاعتراض على ما أسماه مهزلة تعيين توكل كرمان في مجلس الإشراف العالمى على محتوى "فيسبوك" و"إنستجرام".


أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، أمس الجمعة، وفاة طفل في الخامسة من العمر بمرض التهابي أعراضه تشبه أعراض "مرض كاواساكي"، المرتبط على الأرجح بـ فيروس كورونا المستجد.


استقرت اسعار صرف الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 9 مايو 2020 .


قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الأرقام المعلنة من وزارة الصحة بعدد الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية مرتفعة.


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس على البلاد، اعتبارا من يوم الإثنين ارتفاعا في درجات الحرارة، كبداية لموجة شديدة الحرارة تكون ذروتها يوم الثلاثاء القادم، وتستمر حتى نهاية الأسبوع يوم الجمعة القادمة، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 40 درجة مئوية.


ننشر أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 9-5-2020،  حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 743 جنيهًا.
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