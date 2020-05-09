جهود مكثفة بالمدن الجامعية لاستقبال حالات كورونا.. وأماكن لعزل الاطباء بـ7 جامعات.. وتخصيص 33 مبنى بالمرحلة الأولى

المدن الجامعية بالاسكندرية:

نستقبل الحالات التي لا تحتاج رعاية مركزة

تخصيص 33 مبنى بالمرحلة الأولى

جامعة سوهاج:





وفرنا 460 غرفة عزل بالمدينة الجامعية و120 سريرا بمستشفي الجامعة





أعلنت وزارة التعليم العالي أن المرحلة الأولى لتحويل المدن الجامعية إلى مستشفيات عزل في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة تتضمن 7 جامعات، حيث إن مباني هذه المدن تبلغ 33 مبنى في المدن الجامعية، وهى جامعات "القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة، المنيا، وحلوان".

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعرض تقريرًا بشأن استعدادات المستشفيات الجامعية للمشاركة بإمكاناتها في جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وكذا إمكانية استخدام المدن الجامعية كمستشفيات عزل، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه وقع الاختيار على عدد من المدن الجامعية "كمرحلة أولى" بجامعات: القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة، المنيا، وحلوان.





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وأوضح الوزير أن إجمالي عدد مباني المدن الجامعية، بالجامعات سالفة الذكر، والتي تم اختيارها كأسبقية أولى، كمستشفيات عزل، يبلغ 33 مبنى، بواقع 5828 غرفة، تخدم 11304 أفراد.

وأشار إلى أنه يبلغ عدد مباني المدن الجامعية التي تم اختيارها كأسبقية ثانية بجامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط، 16 مبنى، تضم 2799 غرفة، تخدم 5154 فردًا، مشيرًا أيضًا إلى أن عدد مباني المدن الجامعية، بجامعتي عين شمس وأسيوط، والتي تم اختيارها كأسبقية ثالثة يبلغ 8 مبانٍ، بواقع 1961 غرفة، تخدم 3394 فردًا.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الطيب المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أصبحت مسئولة عن تهيئة المدن الجامعية وتحويلها لمستشفيات عزل كما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء ولكن لم يتم تحديد موعد لاستخدامها، مشيرا إلى أن القرار في ذلك يرجع لوزارة الصحة التي ستتخذها وفق احتياجها.

وأشار الطيب في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إلى أن المرحلة الأولى تأتي من خلال التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة في تحويل المدن الجامعية لمستشفيات عزل حيث يشمل القرار 7 جامعات، حيث إن هذه المدن تضم 33 مبنى وهم جامعات "القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة، المنيا، وحلوان".

- جامعة الاسكندرية:

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أنه الجامعة سلمت مبان المدينة الجامعية لمديرية الصحة، مشيرا إلى أن المكان مخصص للعزل وجميع الحالات التي المحولة لها لا تحتاج إلى الرعاية المركزة.

وأضاف "الكردي" أن مستشفى العزل بها 5 مبان بالمدينة الجامعية للفتيات ، بينما البنين بها 576 سريرا، و147 سريرا في مبان الوافدين، و140 سريرا في دار الضيافة، مشيرا إلى أن جامعة بها اطباء اثبتوا كفائتهم وقدموا مجهود رائع في القضاء على الفيروس.

- المدن الجامعية بسوهاج:

قال الدكتور احمد عبد العزيز رئيس جامعة سوهاج انه تم تحويل المدينة الجامعة ومبني بمستشفي الجامعة وتوفير 460 غرفة عزل بالمدينة الجامعية و120 سريرا بمستشفي الجامعة .

وقال الدكتور احمد عزيز لـ صدي البلد ان الجامعة خصصت جناحين للاطباء بمبنى المدينة الجامعية طالبات لاستقبالهم بعد انهاء مهمتهم وعزلهم لمدة ١٤ يوما، للاطمئنان عليهم وحفاظًا علي صحة اسرهم و ذويهم، تقديرًا لما قاموا به من جهد لخدمة، وعلاج المصابين بفيروس كورونا بمستشفي العزل.

وأكد رئيس الجامعة، توفير الامكانيات والتجهيزات التي تتيح اقامة جيدة للاطباء، حيث تم تزويد الغرف باجهزة التكييف والتهوية اللازمة، الي جانب تركيب شبكة واي فاى وتجديد اثاث الغرف، وتهيئة المناخ المناسب للإقامة، بالاضافة الي توفير ادوات الوقاية بكل غرفه من ماسكات ومواد تعقيم وغير ذلك.

وأضح الدكتور احمد عزيز ان الجامعة صممت جهاز للتعقيم والتطهير للمترددين على الجامعة يوميا سواء كان عاملين أو غيرهم والذى يعمل آليا وعلى مدار الساعة للحد من انتشار فيروس "كرونا المستجد"، مشيرا إلى انه يوجد بوبات تعقيم علي مدخل الجامعة والمستشفى.

ولفت عبد العزيز إلى أن الجامعة مازالت تقوم بتصنيع الكمامات نتيجة الطلب المتزايد على شراء الكمامات بكميات ضخمة بالصيدليات، نظرًا لاعتماد الفرق الطبية عليها بشكل أساسي، وأيضا استخدامها بين المواطنين العاديين ونقوم بيعها بأسعار رمزية .





وقدم رئيس الجامعة الشكر لكافة الأطقم الطبية بكلية الطب والمستشفيات الجامعية من أطباء وهيئة تمريض العاملين في مستشفيات العزل في أبي قير والعجمي والنجيلة، مثمنا جهودهم وتضحياتهم التي بذلوها ويبذلونها للقضاء على الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 388 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 16 حالة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7201 حالة، من بينهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.





من المقرر أن تعمل مستشفى عزل المدينة الجامعية بجانب مستشفيات العجمي المركزي والمدينة الشبابية في أبوقير لاستقبال الحالات المستقرة، التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الجامعة، خلال جولة تفقدية للمدن الجامعية، الثلاثاء، أن الحالات التي سيتم تحويلها إلى مستشفيات المدن الجامعية في سموحة وغيرها هي التي لا تحتاج إلى أسّرة الرعاية المركزة.