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منوعات

أكبر معمر في العالم يحتفل بعيد ميلاده الـ 116 .. يعشق السجائر وعاش وباء أنفلونزا الإسبانية وكورونا

السبت 09/مايو/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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احمد شريف

احتفل "أكبر مسن في العالم" بشكل غير رسمي بعيد ميلاده الـ 116 في ظل تفشي  وباء كورونا العالمي ، بعد أكثر من مائة عام على وفاة شقيقته بالأنفلونزا الإسبانية التي كانت متفشية في عشرينيات القرن الماضي.


وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، ولد Centenarian Fredie Blom في 8 مايو 1904، في أديلايد بالقرب من سلسلة جبال وينتربيرج العظمى في مقاطعة كيب الشرقية في جنوب إفريقيا.


وفي عام 1918، حين كان عمر المعمر الجنوب افريقي 14 عامًا ، توفيت أخته بالأنفلونزا الإسبانية القاتلة وتذكر السيد بلوم أنه اضطر للنوم بالخارج على كومة قش لتجنب الإصابة بالمرض، الذي  قتل 300 ألف شخص في البلاد.


وقال بلوم إن أسوأ ما في Covid-19 هو حظر بيع السجائر على الصعيد الوطني. 


ووصفت جارة بلوم كيفية مكافحته من أجل فهم أزمة تفشي وباء كورونا.


ويقال عن هذا المعمر أنه لا يدري ما يقوله وان السجائر هي أمنيته الوحيدة في الحياة.

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