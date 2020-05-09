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تعليم

تعليم دمياط تتابع تسليم المشروعات البحثية الطلابية بالمدارس

السبت 09/مايو/2020 - 04:46 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم بدمياط
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زينب الزغبي
صرح "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بأن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم برئاسة "عبد الرازق الزيني" وكيل المديرية وعضوية مديري المراحل التعليمية والعلاقات العامة وأمن المديرية، تابعت اليوم الأول لتسليم المشروعات البحثية للصف الثالث الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي للطلاب الذين لم يؤدوا الاختبار الإلكتروني.


وأكد "عثمان" أن غرفة العمليات تابعت الالتزام وتطبيق قرار مجلس الوزراء بالنسبة للإجازات الاستثنائية والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم أثناء التسليم، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب من الفئات المستهدفة مشيرا إلى تنفيذ الجدول الزمني للاستلام الذى حددته وزارة التربية والتعليم، حتي لا يحدث أي تزاحم من الطلاب أو أولياء الأمور الذين تعذر عليهم التسليم الإلكتروني.

وكان قد أصدر "وكيل الوزارة" قرارا بتشكيل غرف العمليات الخاصة بالكوارث والأزمات والمشكلة بديوان المديرية برئاسة وكيل المديرية وبكل إدارة تعليمية، لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ومراعاة التباعد في المساحات بين الجميع و توفير مقاعد متباعدة بين الطلاب المنتظرين لتسليم الأبحاث و ارتداء مقدمي الأبحاث للكمامة وكذلك جميع العاملين بالمدرسة وعدم السماح بالتواجد لأي طالب انتهى من تسليم بحثه في المدرسة حرصا على صحة الجميع.

وأشار إلى أنه يمكن تقديم المشروعات البحثية إلكترونيا من المنزل على مدار ٢٤ ساعة وفي أي وقت ابتداء من اليوم وحتى ١٦ مايو الحالي، حفاظا على سلامة الجميع.
تعليم دمياط تتابع تسليم المشروعات البحثية الطلابية بالمدارس
تعليم دمياط تتابع تسليم المشروعات البحثية الطلابية بالمدارس
تعليم دمياط تتابع تسليم المشروعات البحثية الطلابية بالمدارس
تعليم دمياط تتابع تسليم المشروعات البحثية الطلابية بالمدارس
تعليم دمياط تتابع تسليم المشروعات البحثية الطلابية بالمدارس
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