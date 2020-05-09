مواطن يشكو من إيقاف بطاقة التموين

بعث صبحى عبدالهادى أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى برسالة عبر خدمة "بين الناس" الخاصة بشكاوى القراء الخاصة بالموقع يشكو فيها توقف بطاقته التموينية.









اوضح ان بطاقة التموين الخاصة به تابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية متوقفة من ديسمبر ٢٠١٩ ، و تقدم بالعديد من الشكاوى ولكن دون رد.





أشار إلى ان رقم الهاتف الخاص به هو : ٠١٠٦٨٤٨٣١٩٤





وطالب المسئولين بسرعة التعامل مع الامر وحل المشكلة .





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.



