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ديني

الفيروس هيكنسنا بمقشة.. خالد الجندى: الدعاء قلل استفحال خطر كورونا.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 06:43 م
خالد الجندى: الدعاء
خالد الجندى: الدعاء يقلل من مصيبة كورونا ..فيديو
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إيمان طلعت
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن هناك بعض الأشخاص يرون أن المصيبة هي أعلى شيء في جزئية فيروس كورونا.

وأضاف الجندي خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc": لو كان فيروس كورونا وحش مفترس وانقض على أهل الأرض لقضى على الجميع ولكن الله منع انتشاره بشكل كبير بفضل الدعاء، مستدلا بقوله تعالى "ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم ".

وحذر من التشكيك في القرآن الكريم لأنه بعتبر من يفعل ذلك مجرم أثيم، مشيرا إلى أن الدعاء ليست مهمته القضاء على المصيبة ولكن يقلل من خسائرها وأثارها، مضيفا أن رواد السوشيال ميديا يشعرون بالفرح للفت نظرهم بأن دعاء الصالحين يقلل من خطر كورونا
وقال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن جميع الأدعية للوقاية من فيروس كورونا لا تجدي نفعا بدون عمل واتباع الإجراءات الإحترازية.

وأضاف الجندي: "لو قعدنا ندعي ان ربنا يبعد عننا كورونا واحنا لسه بنتجمع ونقعد على الكورنيش وعيشنا في الدور ده الفيروس هايمسك مقشة ويكنسنا ويخلص علينا.

وتابع الجندى، ان ارتفاع أعداد الإصابات بسبب الإهمال ولولا الدعاء وبعض العقلاء في بلدنا لصرنا مثل الدول التي وصلت فيها أعداد الإصابات لمئات الآلاف. 

وكان الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قال إن الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إن فى يوم الجمعة ساعة إجابة، ويمكن أن تكون ما بين العصر والمغرب.

وتابع الجندى: "ساعة الإجابة، يمكن أن تدخر للعبد يوم القيامة، او ترفع عنه مصيبة، أو يجاب دعاءه فى الحال، وعشان كده لا يجوز قول بندعى ومفيش إجابة".

وأضاف: "يمكن عدم استفحال كورونا علينا، بسبب دعاء الصالحين، القوة التى منعتها هو الله، ببركة دعاء الصالحين".

طالب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعقوبات صارمة على من يخالف قرارات الحكومة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، مضيفا: "اللى يعمل تجمعات يوجه له قضية قتل".

وتابع الناس المسؤولة عن القوانين عليهم أن عدلوا القوانين، " كل واحد عاوز يشرب زجاجة بيبسى يجمع أصحابه، ويعرض حياتنا للغاية، لا لازم يتحاسبوا بتهمة القتل".

وقال، إن الله أعطانا طوق نجاة فى كتابه العزيز، من أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه لو اعتبرنا أن كورونا عذاب أو عقوبة من الله، يمكن تغييرها، بالتوبة والتضرع إلى الله.

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وطالب الجندى بعقوبات صارمة على من يخالف قرارات الحكومة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، مضيفا: "اللى يعمل تجمعات يوجه له قضية قتل".
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