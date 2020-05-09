الفيروس هيكنسنا بمقشة.. خالد الجندى: الدعاء قلل استفحال خطر كورونا.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن هناك بعض الأشخاص يرون أن المصيبة هي أعلى شيء في جزئية فيروس كورونا.
وأضاف الجندي خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc": لو كان فيروس كورونا وحش مفترس وانقض على أهل الأرض لقضى على الجميع ولكن الله منع انتشاره بشكل كبير بفضل الدعاء، مستدلا بقوله تعالى "ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم ".
وحذر من التشكيك في القرآن الكريم لأنه بعتبر من يفعل ذلك مجرم أثيم، مشيرا إلى أن الدعاء ليست مهمته القضاء على المصيبة ولكن يقلل من خسائرها وأثارها، مضيفا أن رواد السوشيال ميديا يشعرون بالفرح للفت نظرهم بأن دعاء الصالحين يقلل من خطر كورونا.
وقال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن جميع الأدعية للوقاية من فيروس كورونا لا تجدي نفعا بدون عمل واتباع الإجراءات الإحترازية.
وأضاف الجندي: "لو قعدنا ندعي ان ربنا يبعد عننا كورونا واحنا لسه بنتجمع ونقعد على الكورنيش وعيشنا في الدور ده الفيروس هايمسك مقشة ويكنسنا ويخلص علينا.