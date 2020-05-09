الإمارات: 624 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الإمارات تسجيل 624 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وارتفع بذلك إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات إلى ى 17,417 حالة.





كما سجلت الإمارات 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 185 حالة.





إضافة إلى ذلك، سجلت الإمارات 458 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء المسجلة في البلاد إلى 4,295 حالة.



