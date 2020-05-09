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أخبار العالم

الإمارات: 624 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 07:39 م
الإمارات: 624 إصابة
الإمارات: 624 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في الإمارات  تسجيل 624 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وارتفع بذلك إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات إلى ى 17,417 حالة.

كما سجلت الإمارات 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى  185 حالة.

إضافة إلى ذلك، سجلت الإمارات  458 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء المسجلة في البلاد إلى 4,295 حالة.

بينما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا على مستوى العالم تخطى 275 ألف حالة.
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