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برلمان

مستقبل وطن يكرم لجنتي تحكيم وإدارة مسابقة القرآن الكريم

السبت 09/مايو/2020 - 08:21 م
صدى البلد
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اسلام مقلد
في إطار فاعليات توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم السنوية الأولى لحزب مستقبل وطن بأسيوط برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد أمين عام الحزب والمهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط مازالت فاعليات توزيع جوائز مسابقة تتصدر المشهد الروحاني في شهر رمضان المعظم ،بمشاركة الدكتور علي مهران  الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بأسيوط في أحتفالية توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم السنوية الأولى لحزب مستقبل وطن بأسيوط في مقر أمانة ثان.  

وبدأت مراسم  التكريم  بتوزيع الجوائز لحفظة القرآن الكريم في المستويات الأربعة  المستوى الأول  القرآن الكريم كاملًا والثاني نصف القرآن والثالث ربع القرآن والرابع البراعم ثلاثة أجزاء.

أعلن الدكتور علي مهران أن المسابقة سوف يتم تنفيذها سنويا،مشيدا بدَور أمانات تنمية الموارد والخدمة المجتمعية وأمانة قطاع الأعمال وأمانة العلاقات العامة

وأكد مهران أن الفاعليات في توزيع الجوائز المسابقة تدخل البهجة والسرور في تقدمهم  وتشجع الآخرين على حفظ القرآن الكريم.

وقال مجدي سليم أمين أمانة ثان بأسيوط أن مسابقة القرآن الكريم السنوية الأولى لحزب مستقبل وطن بأسيوط التي يتم توزيع جوائزها في هذه الأيام المباركة يبعث روح المثابرة والجد والاجتهاد بين شباب وفتيات حزب مستقبل وطن في المراكز.

وأضافت هند جوزيف أمينة العلاقات العامة بضرورة تبني أنشطة المسابقات داخل الحزب والحرص على التشبيك مع الأمانات الأخرى وأن تكريم لجنة التحكيم واللجنة الإدارية من قبل أمانة ثان إضافة وتمييز للمسابقة 

وقال مصطفى الكحيلي امين قطاع الأعمال إلى ضرورة  تكثيف الأنشطة المجتمعية والثقافية التي تخدم المجتمع الأسيوطي مثل مسابقات القرآن الكريم  

وقال هاني سلطان أمين أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية إن هذا التكريم للجنة الإدارية ولجنة التحكيم  صادف أهله حيث تم تكريم كلا من الشيخ هاني صلاح الدين والشيخ شعراوي محمد شعبان والشيخ عرفة حموده حسن والشيخ مختار عيسى دياب والشيخ سيد حمدي عبد الرحيم ومنحهم شهادات تقدير.
مستقبل وطن يكرم لجنتي تحكيم وإدارة مسابقة القرآن الكريم
مستقبل وطن يكرم لجنتي تحكيم وإدارة مسابقة القرآن الكريم
مستقبل وطن يكرم لجنتي تحكيم وإدارة مسابقة القرآن الكريم
مستقبل وطن يكرم لجنتي تحكيم وإدارة مسابقة القرآن الكريم
مستقبل وطن يكرم لجنتي تحكيم وإدارة مسابقة القرآن الكريم
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