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تعليم

المدن الجامعية تستقبل المصريين العائدين من الخارج

السبت 09/مايو/2020 - 09:24 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
اطمئن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج وذلك ضمن خطه الدوله لعوده كافه العالقين بالخارج، مع التأكد من توفير كافة سبل الراحة لهم والتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم.


واستقبلت المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، اليوم السبت، أحد أفواج المصريين القادمين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي في المدينة الجامعة بجامعة القاهرة، وذلك للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم حيث استقبلهم دكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وتم التأكد من توفر كافة سبل الراحة لهم مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.


وتقوم المدن الجامعية بتوفير كمامات وقفازات للوجه وجميع الأدوات اللازمه للوقاية الشخصيه، بالإضافة لإعداد عيادة طبية متكاملة على مدار 24 ساعة يوميًا، مع توفير المبيت اللازم للأطباء المقيمين، بجانب تزويد المدن الجامعية بالأدوية اللازمة لسرعة التعامل مع الحالات الطارئة.
وقامت المدن الجامعية بوضع قائمة بالإرشادات الطبية الواجب اتباعها، حيث تم وضعها على أبواب الغرف من الداخل وفي الممرات بغرض التوعية، بجانب توفير كميات وفيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري.

وقامت جامعة القاهرة أيضا بالاتفاق على تشغيل الكافيتريا داخل المدينة الجامعية بكامل طاقتها، كما تم توفير كميات كبيرة من المأكولات والمشروبات؛ لتوفير المزيد من الرعاية للنزلاء، بالإضافة إلى القيام بصيانة خزانات ومواسير المياه، الأبواب والنوافذ والإضاءة ومفاتيح الإنارة، مع التشديد بوجود عمال الصيانة على مدار 24 ساعة يوميا، كما تم استقدام القائمين على الاشراف وشركات النظافة للحصول على مستوى لائق من النظافة.
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