التحقيق في ضبط 5 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك في الجيزة

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيقات في واقعة ضبط ٥ أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك بمدينة كرداسة.
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التحقيقات الأولية كشفت أنه أثناء القيام بحملة أمنية موسعة لضبط مستغلي الفرص والخارجين عن القانون، تم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة كرداسة.
وبتفتيش المكان عثر بداخله على كمية قدرها 5 أطنان سلع غذائية "مقطعات دواجن، مفروم دواجن، جلود دواجن" بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.
وتأتي الحملات لضبط الأسواق إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
وتواصل الأجهزة حملاتها اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.