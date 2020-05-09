التعاون السعودي يدرس تمديد عقد نجم الفريق

كشفت بعض الصحف السعودية أن إدارة نادي التعاون السعودي قررت تفعيل بند تجديد عقد الكاميروني لياندرا تاوامبا، مهاجم الفريق، لمدة عام وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.
ونقلا عن صحيفة الرياضية السعودية أن بعض المصادر أكدت: أن العقد موثق، ويتوافق مع أنظمة الاحتراف المتَّبعة، وقد تم إبلاغ اللاعب بذلك في حينه.
وأشار إلى أن عقد اللاعب مستمر، وهو عقد إلزامي كما تنص عليه اللوائح بين الطرفين، وفي حال حدوث أمر آخر، سيحتفظ التعاون بحقه القانوني والمادي ولن يتنازل عنه.
وكان مهاجم فريق التعاون أعلن عبر حسابه في موقع تويتر نهاية قصته مع التعاون، قائلًا: “شكرًا للتعاون على عامين مميزين”. مضيفًا “صفحة جديدة قريبًا”. ليتابع بعدها اللاعب الكاميروني حساب نادي الشباب في تويتر، ما يثير الجدل والتكهنات حول وجهته المقبلة، التي قد تكون العاصمة وتحديدًا فريق الشباب، أو غيره.