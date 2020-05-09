رحلتا طيران تغادران القاهرة غدًا لإعادة العالقين من لندن والكويت

تسير وزارة الطيران المدني غدًا الأحد، رحلتين جويتين استثنائيتين إلى لندن والكويت، وذلك لإعادة أبناء الوطن العالقين هناك، منذ فترة تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتقلع الرحلتان من مطار القاهرة الدولي، الأولى تتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن، والأخرى إلى دولة الكويت، على أن تعود رحلة لندن إلى مطار مرسى علم وتعود رحلة الكويت إلى مطار القاهرة.





ومن المقرّر أن يتم إجراء فحصوات طبية على كافة العائدين، قبل نقلهم إلى الحجر الصحي بمناطق العزل المخصصة من قبل الدولة لقضاء مدة 14 يومًا وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا .





وكانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.