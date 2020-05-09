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ثقافة

بعد نفاد طبعته الأولى.. طبعة ثانية من كتاب الموت الأسود باللغة العربية

السبت 09/مايو/2020 - 10:28 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن مشروع " كلمة " للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الطبعة الثانية من كتاب "الموت الأسود" للكاتب جوزيف بيرن، والذي ترجمه إلى العربية عمر الأيوبي.

وتتيح الطبعة الثانية من الكتاب الفرصة للقارئ للاطلاع على أهم الأوبئة التي واجهت المجتمعات الإنسانية عبر التاريخ، وأودت بحياة الملايين من البشر خلال فترة زمنية قصيرة، ويأتي في مقدمتها وباء الطاعون أو "الموت الأسود".

ويعرض كتاب "الموت الأسود" ظاهرة الطاعون بحسب الموضوعات بالتركيز على الأماكن التي عاش فيها الناس، وعملوا وواجهوا فيها الأهوال، في البيت، والكنيسة والمقبرة، والقرية، ومشافي الطاعون، والشوارع والطرقات.

كانت الطبعة الأولى لكتاب " الموت الأسود " قد صدرت في عام 2013 ضمن سلسلة الحياة اليومية عبر التاريخ والتي اشتملت على 10 عناوين.
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