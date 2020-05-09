النائبة إليزابيث شاكر: يجب توفير الكمامات قبل تطبيق قانون معاقبة عدم ارتدائها

قالت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، إن البرلمان عدل قانون مكافحة العدوى الذى يعود لعام 1958، ومنح وزيرة الصحة الحق فى إصدار عقوبة مشددة على من لا يرتدى الكمامات لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، مشيرة إلى أنه يجب توفير الكمامات للمواطنين قبل تطبيق القانون.





وأضافت النائبة البرلمانية خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنها مع فكرة تشديد العقوبة فى حالة التراخى تجاه الإجراءات الطبية فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتابعت: "ولكن لابد من إتاحة الكمامات حتى يكون هناك عدالة فى تنفيذ القانون".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 57 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد 19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.





وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.